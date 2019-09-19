Экспорт электроэнергии из Азербайджана в Грузию возрос на 24%

В январе-августе этого года стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 37 млн 772,6 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении возросла на 7434,5 тыс. долларов или 24,5%.

Отметим, что в январе-августе 2018 года Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию на 30 млн 338,1 тыс. долларов.