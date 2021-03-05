Эксперт: Продление соглашения ОПЕК+ обеспечит положительную динамику цен

Пандемия коронавируса вызвала много последствий для мировой экономики. На нефтяной сектор пришлась значительная доля этих потрясений

Новое решение о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти обеспечит сохранение позитивной динамики цен на нефть.

Об этом заявил директор Русской экономической школы Азербайджанского государственного экономического университета, доцент Мансур Бархударов, комментируя достигнутое на 14-м заседании министров стран ОПЕК+ соглашение о сохранении в апреле действующих квот на суточную добычу сырой нефти.

По его словам, сделка поможет еще больше стабилизировать цены на "черное золото": "Пандемия коронавируса вызвала много последствий для мировой экономики. На нефтяной сектор пришлась значительная доля этих потрясений. Цены упали до отрицательной отметки впервые в истории. В таких условиях регулирование добычи, как никогда, приобретало важное значение. Эту функцию взял на себя ОПЕК+, и вскоре на рынке установилась определенная стабильность".

Эксперт отметил, что стабильность цен на нефть имеет важное значение для стран, где значительная часть доходов бюджета формируется именно за счет нефтяного сектора.

Мансур Бархударов

"Как известно, наша страна недавно полностью восстановила свою территориальную целостность. Тем самым значительно возросли масштабы объявленного государством еще несколько лет назад плана большого возвращения. Строительство новых дорог, аэропортов, отвечающих самым высоким мировым стандартам, а также максимально быстрая их реализация требуют значительных инвестиций. Так как наша страна является составной частью этого соглашения, что очень важно с точки зрения устойчивости наших доходов", - сказал он.

Напомним, что на 12-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля в декабре прошлого года было согласовано увеличение суточной добычи сырой нефти в январе 2021 года на 0,5 млн баррелей, а также постепенное смягчение квот в ближайшие месяцы до 2 млн баррелей посредством ежемесячных встреч министров ОПЕК+. На 13-м заседании министров стран ОПЕК+ в январе 2021 года было принято решение о сокращении суточной добычи сырой нефти на 7 млн 125 тыс. баррелей в феврале и на 7 млн 50 тыс. баррелей в марте.

Согласно новому решению, обязательства Азербайджана в апреле останутся на уровне 123 тыс. баррелей в сутки, как и в первом квартале этого года. Суточная добыча сырой нефти в апреле также сохранится на уровне 595 тыс. баррелей. Сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК+ в апреле составит 6,9 млн баррелей.