Эксперт: Азербайджанский газ можно поставлять в Украину через Турцию

"Азербайджанский газ может поставляться в Украину через территорию Турции по Трансбалканскому газопроводу, который на сегодняшний день находится в нерабочем состоянии".

"Азербайджанский газ может поставляться в Украину через территорию Турции по Трансбалканскому газопроводу, который на сегодняшний день находится в нерабочем состоянии".

Об этом Report заявил эксперт по энергетике Ильхам Шабан.

"В то же время он пройдет через Болгарию и Румынию. В целом желание Украины покупать газ у Азербайджана не является новой идеей, она зародилась еще в 1990-х годах", - сказал эксперт.

Шабан напомнил, что в середине 2000-х годов украинцы предлагали поставлять газ из Азербайджана и других прикаспийских стран до границы с Грузией, а оттуда по дну Черного моря в Украину, а далее транзитом в Европу: "К сожалению, коммерческая сторона вопроса не устроила европейские компании, с другой стороны, газопровод должен был пересекаться с газопроводом "Голубой поток", который Россия построила в 2000 году для поставок в Турцию".

Шабан отметил, что импорт азербайджанского газа в Украину сейчас невозможен, но теоретически возможен в будущем: "Азербайджан осуществляет нефтегазовые проекты в коммерческих, а не в политических целях. Наше главное желание - превратить наши природные ресурсы в капитал на мировом рынке. Что касается нефти и нефтепродуктов, то после обретения независимости мы постоянно сотрудничали с Украиной в этой сфере. Мы даже давали им продукцию на бартерной основе и в кредит. Свою поддержку мы всегда оказывали дружественной и оказывающей нам политическую поддержку Украине".