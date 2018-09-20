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    Экспериментальное производственное предприятие SOCAR введено в эксплуатацию после реконструкции

    © socar.az

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Экспериментальное производственное предприятие по ремонту и аренде погружных установок ПО "Азнефть" после реконструкции введено в эксплуатацию с участием представителей Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, основным направлением деятельности компании является обеспечение нефтегазодобывающих управлений погружными установками (погружные насосы) и их ремонт. Предприятие имеет возможность выпускать 107 видов запасных частей, необходимых для ремонта погружных установок.

    Президент SOCAR высоко оценил состояние предприятия после реконструкции, заявив, что более 50 лет производимое предприятием оборудование использовалось в различных секторах нефтегазодобывающей отрасли.

    Отметим, что экспериментальное производственное предприятие по ремонту и аренде погружных установок действует в составе ПО "Азнефть" с 1967 года. В настоящее время на предприятии трудятся 365 человек. Оборудование предприятия эксплуатируется на 470 скважинах 11 НГДУ. 

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