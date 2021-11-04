Экс-премьер Румынии: Страны-импортеры азербайджанского газа не столкнулись с нынешним кризисом

Страны, в которые поставляется азербайджанский газ, не испытывают трудностей нынешнего газового кризиса.

Страны, в которые поставляется азербайджанский газ, не испытывают трудностей нынешнего газового кризиса.

Об этом Report заявил заявил бывший премьер-министр Румынии Петре Роман в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев показал прекрасный пример того, что значит разумная политика в таких важных вопросах, как газ.

"Сегодня газ из Азербайджана уже поставляется в ЕС. Те страны, которые получают азербайджанский газ, не испытывают трудностей сегодняшнего газового кризиса", - заявил П. Роман.