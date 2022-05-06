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ЕК: Эмбарго на нефть из России будет введено через 9 месяцев

ЕК: Эмбарго на нефть из России будет введено через 9 месяцев Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев.
Энергетика
6 мая 2022 г. 11:41
ЕК: Эмбарго на нефть из России будет введено через 9 месяцев

Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью газете Il Messaggero еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, указав на затруднительность такого шага в более короткие сроки.

"Наше предложение - ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям", - отметил он.

Еврокомиссар предупредил, что "это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику". "Но больше ударит по российской", - утверждает он. Джентилони признал, что "решение не участвовать напрямую в военном конфликте", но оказывать поддержку Украине, в том числе путем применения санкций, "имеет свою экономическую цену". "Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Avrokomissar: "Aİ 9 aydan sonra Rusiya neftinə embarqo tətbiq edəcək"

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