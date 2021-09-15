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EIA призвало альянс ОПЕК+ увеличить добычу нефти

EIA призвало альянс ОПЕК+ увеличить добычу нефти Странам ОПЕК+ необходимо увеличить предложение в октябре, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке, нарушенный из-за перебоев добычи в США.
Энергетика
15 сентября 2021 г. 16:41
EIA призвало альянс ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Странам ОПЕК+ необходимо увеличить предложение в октябре, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке, нарушенный из-за перебоев добычи в США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) США.

Отмечается, что даже в случае увеличения производства нефти участниками альянса ОПЕК+, сокращенные из-за форс-мажоров в США запасы нефти могут увеличиться до достаточного уровня только к началу будущего года. По оценкам EIA, потери рынка из-за урагана «Ида» составят порядка 30 млн баррелей в сутки.

В настоящий момент ОПЕК+ наращивают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (условия действуют до октября включительно). Встреча участников альянса, на которой будет принято решение по ноябрю, намечена на 4 октября.

Параллельно EIA понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году до 5,2 млн баррелей в сутки (ранее прогнозировалось 5,3 млн баррелей в сутки). Прогноз по 2022 году пока остается без изменений — увеличение спроса на 3,2 млн баррелей в сутки.

Пересмотр оценки в сторону понижения объясняется падением потребления нефти в мире в III квартале из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Азии. Из-за распространения заболеваемости новым штаммом коронавируса многие страны были вынуждены ввести очередные ограничения на передвижения. В то же время в EIA полагают, что наметились признаки стабилизации, и в октябре может произойти резкий рост спроса.

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