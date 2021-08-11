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EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году составит 780 тыс. баррелей.
Энергетика
11 августа 2021 г. 10:45
EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году составит 780 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – August 2021 Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Прогноз по добыче нефти на следующий год на 20 тыс. баррелей или 2,63% больше, чем прогнозировалось ранее.

В первом квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 790 тыс. баррелей. Это на 30 тыс. баррелей или 3,95% больше, чем прогнозировалось в июле, и на 50 тыс. баррелей или 6,75% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти первого квартала 2021 года.

Во втором квартале 2022 года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 780 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 10 тыс. баррелей или 1,3% больше прогноза, представленного в июльском отчете EIA, и на 80 тыс. баррелей или 11,4% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти во втором квартале 2021 года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 750 тыс. баррелей, что совпадает с предыдущим прогнозом. В то же время это на 50 тыс. баррелей или на 7,14% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти в третьем квартале 2021 года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 780 тыс. баррелей. Это также совпадает с прогнозом в июле, и на 20 тыс. баррелей или на 2,63% больше прогноза на четвертый квартал 2021 года.

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Версия на английском языке EIA upgrades forecast on Azerbaijan’s oil production in 2022
Версия на азербайджанском языке EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu artırıb

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