EIA пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) внесла изменения в прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на четвертый квартал прошлого года

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) внесла изменения в прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на четвертый квартал прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – January 2021.

По новому прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в четвертом квартале 2020 года ожидается на уровне 690 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей больше предыдущего прогноза, и на 20 тыс. баррелей или на 3% больше по сравнению с показателями третьего квартала этого года.

По сравнению с первым кварталом 2020 года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане меньше на 80 тыс. баррелей или на 10,4%.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2020 году прогнозировалась на уровне 710 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей больше, чем прогноз в декабре прошлого года.

Следует отметить, что показатели среднесуточной добычи нефти по Азербайджану за четвертый квартал 2020 года пока официально не обнародованы.