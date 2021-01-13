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EIA пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане

EIA пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане Администрация энергетической информации правительства США (EIA) внесла изменения в прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на четвертый квартал прошлого года
Энергетика
13 января 2021 г. 12:15
EIA пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) внесла изменения в прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на четвертый квартал прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – January 2021.

По новому прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в четвертом квартале 2020 года ожидается на уровне 690 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей больше предыдущего прогноза, и на 20 тыс. баррелей или на 3% больше по сравнению с показателями третьего квартала этого года.

По сравнению с первым кварталом 2020 года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане меньше на 80 тыс. баррелей или на 10,4%.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2020 году прогнозировалась на уровне 710 тыс. баррелей, что на 10 тыс. баррелей больше, чем прогноз в декабре прошлого года.

Следует отметить, что показатели среднесуточной добычи нефти по Азербайджану за четвертый квартал 2020 года пока официально не обнародованы.

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Версия на азербайджанском языке EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozuna yenidən baxıb

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