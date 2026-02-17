ЕБРР намерен сформировать новые форматы сотрудничества в Азербайджане

Азербайджан традиционно известен высоким качеством образования и профессионализмом специалистов в нефтегазовой отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Реал Гаджиев на церемонии запуска проекта "Расширение доступа молодежи к востребованным на рынке навыкам и возможностям трудоустройства в энергетическом секторе Азербайджана".

По его словам, сегодня важно обеспечить соответствие профессиональных навыков тем масштабным изменениям, которые происходят в энергетике.

"Эта потребность особенно актуальна, поскольку занятость молодежи в Азербайджане остается проблемным вопросом. Кроме того, доступ к профессиональному образованию по-прежнему ограничен, а гендерные дисбалансы снижают эффективность рынка труда", - отметил Р. Гаджиев.

Он подчеркнул, что именно на решение этих вызовов и направлен новый проект.

"В течение следующих 18 месяцев мы совместно с партнерами будем работать над реализацией этой амбициозной повестки. Рассчитываем сформировать новые форматы сотрудничества, партнерства и дополнительные возможности", - заявил он.

По словам представителя банка, в ЕБРР убеждены, что инвестиции в человеческий капитал являются ключевым условием формирования устойчивой и конкурентоспособной экономики.

"Развитие человеческого капитала - один из трех основных столпов нашей стратегии. Для Азербайджана это особенно важно, поскольку энергетический сектор страны переживает глубокую трансформацию", - добавил Р. Гаджиев.