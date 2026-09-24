ЕБРР: Азербайджан увеличил экспортные доходы на 3,9% ВВП на фоне роста цен на энергоносители

Чистые экспортные доходы Азербайджана от продажи энергоносителей показали прирост на 3,9% ВВП на фоне повышения цен на мировых сырьевых рынках

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы".

Согласно докладу, в регионах операционного присутствия ЕБРР в целом отмечалось более умеренное повышение стоимости нефтепродуктов в сравнении с прочими странами с развивающейся экономикой. Вместе с тем государства, экспортирующие углеводородное сырье, в том числе Азербайджан, сумели значительно усилить свои позиции на экспортных рынках

"Наибольшее увеличение чистых затрат на импорт зафиксировано в Боснии и Герцеговине и Северной Македонии - на 3% и 2,3% ВВП соответственно (исходя из ценовых данных за апрель–май в годовом пересчете). При этом государства, располагающие развитой нефтеперерабатывающей инфраструктурой, такие как Литва и Венгрия, сумели нивелировать возросшие расходы на импорт энергоресурсов благодаря увеличению поступлений от экспорта. Для чистых экспортеров, таких как Азербайджан, расчетное воздействие проявилось в приросте экспортной выручки на 3,9% ВВП.

Для ряда других стран региона ключевым фактором увеличения импортных издержек стали дизельное топливо и авиационный керосин", - указывается в докладе.

Как отметили в комментарии для Report в крупнейшей банковской группе Нидерландов ING Group, каждый устойчивый рост нефтяных котировок на 10 долларов США за баррель обеспечивает прибавку порядка 3 млрд долларов к годовым экспортным поступлениям Азербайджана и примерно 1,5 млрд долларов к бюджетным доходам от энергетического сектора (что эквивалентно 4% и 2% ВВП страны).