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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ЕБРР: Азербайджан увеличил экспортные доходы на 3,9% ВВП на фоне роста цен на энергоносители

    Энергетика
    • 24 сентября, 2026
    • 09:03
    ЕБРР: Азербайджан увеличил экспортные доходы на 3,9% ВВП на фоне роста цен на энергоносители

    Чистые экспортные доходы Азербайджана от продажи энергоносителей показали прирост на 3,9% ВВП на фоне повышения цен на мировых сырьевых рынках

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы".

    Согласно докладу, в регионах операционного присутствия ЕБРР в целом отмечалось более умеренное повышение стоимости нефтепродуктов в сравнении с прочими странами с развивающейся экономикой. Вместе с тем государства, экспортирующие углеводородное сырье, в том числе Азербайджан, сумели значительно усилить свои позиции на экспортных рынках

    "Наибольшее увеличение чистых затрат на импорт зафиксировано в Боснии и Герцеговине и Северной Македонии - на 3% и 2,3% ВВП соответственно (исходя из ценовых данных за апрель–май в годовом пересчете). При этом государства, располагающие развитой нефтеперерабатывающей инфраструктурой, такие как Литва и Венгрия, сумели нивелировать возросшие расходы на импорт энергоресурсов благодаря увеличению поступлений от экспорта. Для чистых экспортеров, таких как Азербайджан, расчетное воздействие проявилось в приросте экспортной выручки на 3,9% ВВП.

    Для ряда других стран региона ключевым фактором увеличения импортных издержек стали дизельное топливо и авиационный керосин", - указывается в докладе.

    Как отметили в комментарии для Report в крупнейшей банковской группе Нидерландов ING Group, каждый устойчивый рост нефтяных котировок на 10 долларов США за баррель обеспечивает прибавку порядка 3 млрд долларов к годовым экспортным поступлениям Азербайджана и примерно 1,5 млрд долларов к бюджетным доходам от энергетического сектора (что эквивалентно 4% и 2% ВВП страны).

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    EBRD: Azərbaycan ixrac gəlirlərini ÜDM-in 3,9 %-i qədər artırıb
    EBRD: Energy price rise lifts Azerbaijan's export revenues by 3.9% of GDP
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