ING: Каждые $10 роста цены нефти приносят Азербайджану $3 млрд экспортной выручки - ЭКСКЛЮЗИВ

Согласно оценке крупнейшего банковского холдинга Нидерландов ING Group, каждый устойчивый рост нефтяных котировок на 10 долларов США за баррель обеспечивает прибавку порядка 3 млрд долларов к годовым экспортным поступлениям Азербайджана и примерно 1,5 млрд долларов к бюджетным доходам от энергетического сектора (что соответствует 4% и 2% ВВП).

Об этом сообщил Report главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Долгин.

Как отметил экономист банка, подобная динамика фактически снимает угрозу дефицита внешнеторгового баланса Азербайджана в 2026 году и повышает устойчивость привязки национальной валюты - маната.

"Краткосрочное воздействие на темпы экономического роста, вероятнее всего, окажется незначительным ввиду ограниченных возможностей для увеличения физических объемов углеводородного экспорта. Мы прогнозируем усиление импортируемой инфляции, так как около 45% импортных поставок в Азербайджан приходится на развитые страны и государства, непосредственно граничащие с зоной текущего конфликта, - все они понесут потери от удорожания энергоресурсов", - подчеркнул Д. Долгин.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на текущий год базовая цена на нефть определена на отметке 65 долларов за баррель. На сегодня стоимость азербайджанской нефти достигла 82,29 доллара за баррель, а цена составила Brent - 81,16 доллара США,

Стоит подчеркнуть, что экспортные доходы Азербайджана от реализации нефти по результатам 2025 года достигли 12,1 млрд долларов (при средней стоимости экспортируемого сырья свыше 70 долларов за баррель), тогда как в 2024 году аналогичный показатель составлял 14,4 млрд долларов при средней цене 84 доллара. За 2025 год нефтегазовые поступления в государственную казну Азербайджана составили 18,828 млрд манатов, продемонстрировав рост на 7,2% в годовом выражении.