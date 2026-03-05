İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    • 05 mart, 2026
    • 16:49
    ING: Neftin qiymətinin hər barel üçün 10 dollar artımı Azərbaycana 3 milyard dollar ixrac gəliri gətirir - EKSKLÜZİV

    Niderlandın ən iri bank qrupu olan "ING Group"un hesablamalarına görə, neft qiymətlərinin hər 1 barel üçün 10 ABŞ dolları miqdarında sabit yüksəlişi Azərbaycanın illik ixrac gəlirlərinə təqribən 3 milyard ABŞ dolları, enerji sektorundan əldə olunan büdcə gəlirlərinə isə təqribən 1,5 milyard ABŞ dolları (bu göstərici ÜDM-in müvafiq olaraq 2 % və 4 %-nə bərabərdir) həcmində əlavə maliyyə axını yaradır.

    Bu barədə "Report"a ING bankının Rusiya və MDB üzrə baş iqtisadçısı Dmitri Dolqin bildirib.

    D. Dolqin hesab edir ki, belə bir tendensiya praktiki olaraq 2026-cı ildə Azərbaycanın xarici ticarət balansında kəsir yaranma riskini aradan qaldırır və milli valyutanın - manatın məzənnəsinin sabitliyini gücləndirir.

    "Karbohidrogen ixracının fiziki həcminin genişləndirilməsi üçün mövcud imkanların məhdudluğu nəzərə alınmaqla, iqtisadi artım templərinə qısamüddətli təsirin, çox güman ki, minimal olacağı gözlənilir. Biz idxal inflyasiyasının sürətlənəcəyini proqnozlaşdırırıq. Çünki Azərbaycana idxal tədarükünün təxminən 45 %-i inkişaf etmiş dövlətlərin və hazırkı münaqişə zonası ilə bilavasitə qonşu olan ölkələrin payına düşür - bu ölkələrin hamısı enerji resurslarının qiymət artımından mənfi təsirlənəcək", - bankın baş iqtisadçısı vurğulayıb.

    Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanın cari il üçün dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti hər barel üçün 65 dollar həddində nəzərdə tutulub. Bu günə olan məlumata əsasən, dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin dəyəri 82,29 ABŞ dolları səviyyəsində qeydə alınıb. "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti isə 81,16 ABŞ dolları olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycanın neft satışından əldə etdiyi ixrac gəlirləri 12,1 milyard ABŞ dolları (ixrac edilən xammalın orta qiyməti hər barel üçün 70 ABŞ dollarından çox olmaqla) təşkil edib, halbuki 2024-cü ildə eyni göstərici orta qiymət 84 ABŞ dolları olmaqla 14,4 milyard ABŞ dolları həcmində qeydə alınmışdı.

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaları 18 milyard 828,4 milyon manat olub. Bu rəqəm 2024-cü illə müqayisədə 7,2 % artım nümayiş etdirib.

