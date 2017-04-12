EBRD: Азербайджан имеет большой потенциал в области альтернативной энергетики

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан имеет очень большой потенциал в сфере производства энергии.

Как сообщает Report, об этом сказала директор по вопросам энергетики в России, Центральной Азии и Кавказе Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Аида Ситдикова на проходящем в Баку IV Международном Caspian Energy Forum-2017.

А. Ситдикова отметила, что в Азербайджане имеются значительные возможности для развития альтернативной энергетики: "В нашем энергетическом портфеле велика доля ветровой энергии. Но мы видим, что затраты на производство солнечной энергии постепенно сокращаются. Поэтому растет доля этого вида энергии в нашем портфеле".

По словам представителя EBRD, по сегодняшний день в "зеленую экономику" инвестировано 22 млрд долларов: "Мы провели определенные работы в Казахстане. Хотелось бы начать реальную деятельность и в Азербайджане".

Она также добавила, что EBRD является партнером Азербайджана в проекте Южного газового коридора: "Этот проект получил поддержку Европейской комиссии. Мы знаем, что газ является важным видом энергии и средством перехода на альтернативные источники энергии. Наше сотрудничество с Азербайджаном находится на ранних стадиях, и я думаю, что мы можем расширить его".