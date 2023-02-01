ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК

Европейская комиссия обсуждает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможность предоставления финансовой поддержки для содействия расширению Южного газового коридора (ЮГК).

Европейская комиссия обсуждает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможность предоставления финансовой поддержки для содействия расширению Южного газового коридора (ЮГК).

Об этом в интервью Report сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Мы стремимся увеличить пропускную способность газопроводной сети до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Вдобавок, мы сейчас также изучаем с ЕБРР возможность предоставления финансовой поддержки для содействия расширению ЮГК", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.