Дженифер Морган: Развитие ВИЭ может привнести новые экономические возможности для стран

Развитие Возобновляемой энергетики, в странах обладающих большими ресурсами в этой области – Аргентина, США, Азербайджан экономически выгодно для будущего.

Развитие возобновляемой энергетики в странах, обладающих большими ресурсами в этой области, такими как Аргентина, США, Азербайджан и др., экономически выгодно для будущего.

Как сообщает Report, об этом заявила на встрече с группой журналистов в Баку госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженифер Морган.

"Это может принести странам новые экономические возможности, новые рабочие места и процветание", - сказала она.

По слова Морган, цель по достижению нулевого уровня выбросов все еще остается в силе. Она подчеркнула, что на данный момент Европа движется вперед с Зеленым пактом для Европы [план достижения нулевого нетто-выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии].