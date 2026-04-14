Джедович-Ханданович: Сербия в мае утвердит условия строительства электростанции в Нише

Сербия в ближайший месяц намерена завершить внутригосударственные процедуры по коммерческим условиям строительства газовой электростанции в Нише, включая период проектирования и выполнения подрядных работ.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Совокупная инвестиционная стоимость проекта пока находится на этапе оценки. Детальная информация станет доступна после того, как обе стороны (Сербия и Азербайджан - ред.) официально завершат оформление соглашения в ближайшее время", - отметила Джедович-Ханданович.

По ее словам, газовая электростанция в Нише призвана стать "новым источником базовой генерации" и повысить уровень энергетической безопасности Сербии.

"Реализация данного проекта обеспечит дополнительную стабилизацию электроэнергетической системы страны, окажет положительное влияние на надежность энергопоставок и будет способствовать сокращению выбросов углекислого газа в сравнении с угольными электростанциями, которые на сегодняшний день формируют основу энергосистемы Сербии. Особое значение имеет тот факт, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) выступит в этом проекте не просто в роли поставщика газа, но и в качестве стратегического партнера по строительству и развитию газовой электростанции", - добавила министр.

Напомним, Азербайджан и Сербия в феврале 2026 года подписали соглашение о строительстве газовой электростанции вблизи города Ниш с мощностью 350 МВт электрической и 150 МВт тепловой энергии. Документ был подписан в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию. Ввод станции в строй планируется в 2030 году.

