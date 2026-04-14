    Джедович-Ханданович: Сербия в мае утвердит условия строительства электростанции в Нише

    Сербия в ближайший месяц намерена завершить внутригосударственные процедуры по коммерческим условиям строительства газовой электростанции в Нише, включая период проектирования и выполнения подрядных работ.

    Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    "Совокупная инвестиционная стоимость проекта пока находится на этапе оценки. Детальная информация станет доступна после того, как обе стороны (Сербия и Азербайджан - ред.) официально завершат оформление соглашения в ближайшее время", - отметила Джедович-Ханданович.

    По ее словам, газовая электростанция в Нише призвана стать "новым источником базовой генерации" и повысить уровень энергетической безопасности Сербии.

    "Реализация данного проекта обеспечит дополнительную стабилизацию электроэнергетической системы страны, окажет положительное влияние на надежность энергопоставок и будет способствовать сокращению выбросов углекислого газа в сравнении с угольными электростанциями, которые на сегодняшний день формируют основу энергосистемы Сербии. Особое значение имеет тот факт, что Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) выступит в этом проекте не просто в роли поставщика газа, но и в качестве стратегического партнера по строительству и развитию газовой электростанции", - добавила министр.

    Напомним, Азербайджан и Сербия в феврале 2026 года подписали соглашение о строительстве газовой электростанции вблизи города Ниш с мощностью 350 МВт электрической и 150 МВт тепловой энергии. Документ был подписан в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию. Ввод станции в строй планируется в 2030 году.

    Дубравка Джедович-Ханданович Газовая электростанция в Нише Сербия
    Последние новости

    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

    Финансы
    17:09

    ЦБА: Граждане должны брать кредиты по возможностям

    Финансы
    17:08

    МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана

    Финансы
    17:04

    МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два года

    Финансы
    17:03
    Видео

    В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбак

    Происшествия
    17:00

    МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в год

    Финансы
    16:58

    ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор Азербайджана

    Финансы
    16:56

    Рейчел Ривз: США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действий

    Другие страны
    Лента новостей