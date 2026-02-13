Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 13 февраля, 2026
    • 11:31
    Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективности

    Энергоэффективность является одним из основных направлений в повестке устойчивого развития Азербайджана.

    Как сообщает корреспондент Report из Нахчывана, об этом заявил начальник отдела энергоэффективности Министерства энергетики Джахид Микаилов на мероприятии, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

    По его словам, важную роль в реализацию этой политики играют шаги, предпринимаемые на местном уровне: "Инициатива "Соглашение мэров – Восточное партнерство" является важной платформой, предоставляющей муниципалитетам механизмы реализации мер в области энергоэффективности. Министерство энергетики продолжит оказывать поддержку органам местного самоуправления в эффективном использовании этих возможностей".

    Он отметил, что присоединение к этой инициативе может обеспечить поддержку многих мер по энергоэффективности, таких как снижение расходов на отопление административных зданий, усиление теплоизоляции, оптимизация энергопотребления социальных объектов, переход на светодиодные системы освещения.

