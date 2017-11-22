Две скважины введены в эксплуатацию после капитального ремонта

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В результате проведенных ремонтно-восстановительных работ на приэстакадной площадке №375 месторождения "Сангачал-Дяниз-Дуванный-Дяниз-Хяря-Зиря" НГДУ имени Н. Нариманова ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), скважина №375 возвращена в эксплуатацию из фонда аварийных скважин.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азнефть", суточный дебит скважины с интервала 4452-4428 м составит 10 тонн нефти и 4000 кубометров газа.

Кроме того, после капитального ремонта введена в эксплуатацию скважина №86 на стационарной морской платформе №17. Суточный дебит скважины с интервала 2998-2996 м составит 25 тонн нефти и 15 000 кубометров газа.

Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ имени Н. Нариманова.