О нас

Dragon Oil будет участвовать в разработке газовых месторождений в Казахстане

Dragon Oil будет участвовать в разработке газовых месторождений в Казахстане QazaqGaz и Dragon Oil (входящая в группу компаний Emirates National Oil Company) заключили соглашение в сфере разработки газовых месторождений и геологического изучения недр.
Энергетика
18 января 2023 г. 09:32
Dragon Oil будет участвовать в разработке газовых месторождений в Казахстане

QazaqGaz и Dragon Oil (входящая в группу компаний Emirates National Oil Company) заключили соглашение в сфере разработки газовых месторождений и геологического изучения недр.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и главный исполнительный директор Dragon Oil Али аль-Джарван подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение было заключено в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты", - отмечается в сообщении.

Подписанный документ позволит реализовывать совместные проекты в сфере разработки новых газовых месторождений и геологического изучения недр в Казахстане. В рамках меморандума стороны планируют изучить возможности для дальнейшего сотрудничества, а также усилить экономическое и инвестиционное партнерство.

Отметим, что Dragon Oil ведет добычу газа и нефти на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Каспийском регионе. Ключевые активы в портфеле компании включают контрактную территорию Челекен на шельфе Туркменистана, недавно приобретенные активы GUPCO в Египте и Блок 9 в Ираке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
17 января 2023 г. 16:14
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
17 января 2023 г. 13:26
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
16 января 2023 г. 16:09
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
16 января 2023 г. 16:04
Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма
Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма
16 января 2023 г. 15:57
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
14 января 2023 г. 16:15
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
13 января 2023 г. 19:30
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
13 января 2023 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi