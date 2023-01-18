Dragon Oil будет участвовать в разработке газовых месторождений в Казахстане

QazaqGaz и Dragon Oil (входящая в группу компаний Emirates National Oil Company) заключили соглашение в сфере разработки газовых месторождений и геологического изучения недр.

QazaqGaz и Dragon Oil (входящая в группу компаний Emirates National Oil Company) заключили соглашение в сфере разработки газовых месторождений и геологического изучения недр.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и главный исполнительный директор Dragon Oil Али аль-Джарван подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение было заключено в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты", - отмечается в сообщении.

Подписанный документ позволит реализовывать совместные проекты в сфере разработки новых газовых месторождений и геологического изучения недр в Казахстане. В рамках меморандума стороны планируют изучить возможности для дальнейшего сотрудничества, а также усилить экономическое и инвестиционное партнерство.

Отметим, что Dragon Oil ведет добычу газа и нефти на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Каспийском регионе. Ключевые активы в портфеле компании включают контрактную территорию Челекен на шельфе Туркменистана, недавно приобретенные активы GUPCO в Египте и Блок 9 в Ираке.