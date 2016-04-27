​Долг "Азерэнержи" SOCAR до 2015 года полностью погашен

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Объем долга ОАО "Азерэнержи" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на 1 января 2015 года составил 416 млн. манатов. В декабре прошлого года состоялись длительные судебные разбирательства, после чего за счет выданных "Азеришыг" государственных субсидий был погашен его долг "Азерэнержи", а долг "Азерэнержи" компании SOCAR полностью закрыт.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов на сегодняшней встрече с членами Caspian European Club.

С.Гасымов также отметил, что в 2015 году образовался новый долг в размере 314 млн. манатов, в первом квартале этого года он вырос до 30 млн. манатов: "Считаем, что с учетом задолженности метанолового завода Международному банку, МБА должен провести оценку активов завода и продать их SOCAR. Оценочные компании уже завершили эту работу. С учетом новых долгов SOCAR станет полноправным владельцем метанолового завода", - сообщил представитель SOCAR.

Отметим, что государство имеет долг Госнефтекомпании в лице "Азерэнержи" и в качестве учредителя Международного банка Азербайджана намерено передать заложенные в МБА активы метанолового завода в распоряжение SOCAR.