Доходы ведущих банков от сырьевых товаров в 2020 году взлетели на 85%

Выручка этих банков растет третий год подряд после нескольких лет спада

Доходы от сырьевых товаров 12 крупнейших инвестиционных банков мира выросли на 85% в прошлом году по сравнению с 2019 годом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговое агентство Coalition.

Выручка от сырьевых товаров 12 банков росла третий год подряд после нескольких лет спада, который достиг самого низкого уровня за более чем десятилетний период в 2017 году.

В течение прошлого года выручка от торговли сырьевыми товарами, продажи деривативов инвесторам и других видов деятельности в этом секторе выросла до 7,5 млрд долларов США, сообщила аналитическая компания финансовой индустрии.

«В энергетике нефть была ключевым фактором роста, который продолжал расти в течение года за счет крупных разовых прибылей и увеличения корпоративного хеджирования», — заявили в консалтинговой компании.

В число банков, отчеты которых лежат в основе выводов Coalition, вошли такие: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale и UBS.

По состоянию на 13.30 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 2,02%, до 68,09 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 65,02 доллара США за баррель. Цена Brent поднялась выше 68 долларов США, а WTI — выше 65 долларов США за баррель впервые с 8 января 2020 года.