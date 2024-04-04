О нас

Доходы ГНФАР с АЧГ составили около 1,5 млрд долларов в этом году

Доходы ГНФАР с АЧГ составили около 1,5 млрд долларов в этом году
Энергетика
4 апреля 2024 г. 13:49
Доходы ГНФАР с АЧГ составили около 1,5 млрд долларов в этом году

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в январе-марте этого года составили 1 млрд 447,8 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно данным, это на 596,2 млн долларов или на 29,2% меньше показателя того же периода 2023 года, когда доходы фонда с АЧГ составили 2 млрд 044 млн долларов.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOFAZ income from ACG in first quarter of 2024 disclosed
Версия на азербайджанском языке Bu il Dövlət Neft Fondu AÇG-dən 1,5 milyard dollara yaxın gəlir əldə edib

Самое важное

Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
Президент: СОР29 открывает возможности для сотрудничества Азербайджана и США по вопросам изменения климата
3 апреля 2024 г. 20:03
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
Ильхам Алиев: Звучащие на Западе обвинения в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованны
3 апреля 2024 г. 19:55
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе
3 апреля 2024 г. 19:47
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву
3 апреля 2024 г. 18:27
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi