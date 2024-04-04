Доходы ГНФАР с АЧГ составили около 1,5 млрд долларов в этом году

Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в январе-марте этого года составили 1 млрд 447,8 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно данным, это на 596,2 млн долларов или на 29,2% меньше показателя того же периода 2023 года, когда доходы фонда с АЧГ составили 2 млрд 044 млн долларов.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).