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Доходы Азербайджана от экспорта полипропилена возросла на 30%

Доходы Азербайджана от экспорта полипропилена возросла на 30% В январе-июне Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 40 тыс. тонн полипропилена первичной формы.
Энергетика
17 июля 2021 г. 12:14
Доходы Азербайджана от экспорта полипропилена возросла на 30%

В январе-июне Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 40 тыс. тонн полипропилена первичной формы.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость полипропилена в этом объеме составила 51,95 млн долларов США.

Согласно данным, это на 20,85% меньше и на 30,3% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За прошедший период доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 4,45%, в общем экспорте – 0,6%.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polipropilen ixracından qazancını 30 %-dən çox artırıb

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