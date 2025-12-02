Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов превысили 2 млрд манатов

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТМ), в январе-сентябре 2025 года составили 2 млрд 71,837 млн манатов, что на 3,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам января-сентября 2025 года увеличились на 16,9% - до 34,6 млн кубометров.

Как сообщалось, по магистральным газопроводам за январе-сентябре 2025 года было транспортировано 29 млрд 825 млн кубометров газа (рост на 0,9%). При этом, 57,5% всего прокачанного объема пришлось на долю Южно-Кавказской трубопроводной магистрали.