İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın magistral qaz kəmərlərinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 13:11
    Azərbaycanın magistral qaz kəmərlərinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb

    Azərbaycanın magistral qaz kəmərlərinin, o cümlədən Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) fəaliyyətindən gəlirləri bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 2 milyard 71,837 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.

    Bu ilin 9 ayında magistral qaz kəmərləri şəbəkəsindəki itkilər 16,9 % artaraq 34,6 milyon kubmetrə çatıb.

    Qeyd edilib ki, bu dövrdə magistral qaz kəmərləri ilə 29 milyard 825 milyon kubmetr qaz (0,9 % çox) nəql edilib. Bununla belə, nəql edilən ümumi həcmin 57,5 %-i Cənubi Qafqaz Magistral Boru Kəmərinin payına düşüb.

    Azərbaycan Cənubi Qafqaz Boru Kəməri magistral qaz kəmərləri
    Доходы Азербайджана от деятельности магистральных газопроводов превысили 2 млрд манатов
    Azerbaijan's revenues from gas pipeline operations disclosed

    Son xəbərlər

    13:45

    "Fitch Solutions" 2025-ci ildə Azərbaycanın CƏB profisitini ÜDM-in 2,6 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    13:41

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    13:39

    Azərbaycanın şimal-qərb regionunun turizm cəlbediciliyinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Turizm
    13:38

    Ukraynanın energetika nazirinin sabiq birinci müavini saxlanılıb

    Region
    13:37

    Sabah güclü külək əsəcək

    Ekologiya
    13:30

    Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatı ərazisində yanğın başlayıb

    Hadisə
    13:29

    Milli Paralimpiya Komitəsi qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı memorandumların imzalanmasını planlaşdırıb

    Futbol
    13:28

    Banqladeşlə Azərbaycan qarşılıqlı olaraq səfirlik aça bilərlər

    Xarici siyasət
    13:28

    Aİ Pakistanda daşqınlardan zərər çəkmiş icmalara 3 milyon avro təcili yardım ayırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti