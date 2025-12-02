Azərbaycanın magistral qaz kəmərlərinin fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər açıqlanıb
Energetika
- 02 dekabr, 2025
- 13:11
Azərbaycanın magistral qaz kəmərlərinin, o cümlədən Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) fəaliyyətindən gəlirləri bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 2 milyard 71,837 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,6 % çoxdur.
Bu ilin 9 ayında magistral qaz kəmərləri şəbəkəsindəki itkilər 16,9 % artaraq 34,6 milyon kubmetrə çatıb.
Qeyd edilib ki, bu dövrdə magistral qaz kəmərləri ilə 29 milyard 825 milyon kubmetr qaz (0,9 % çox) nəql edilib. Bununla belə, nəql edilən ümumi həcmin 57,5 %-i Cənubi Qafqaz Magistral Boru Kəmərinin payına düşüb.
Son xəbərlər
13:45
"Fitch Solutions" 2025-ci ildə Azərbaycanın CƏB profisitini ÜDM-in 2,6 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırırMaliyyə
13:41
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
13:39
Azərbaycanın şimal-qərb regionunun turizm cəlbediciliyinin əsas istiqamətləri açıqlanıbTurizm
13:38
Ukraynanın energetika nazirinin sabiq birinci müavini saxlanılıbRegion
13:37
Sabah güclü külək əsəcəkEkologiya
13:30
Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatı ərazisində yanğın başlayıbHadisə
13:29
Milli Paralimpiya Komitəsi qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı memorandumların imzalanmasını planlaşdırıbFutbol
13:28
Banqladeşlə Azərbaycan qarşılıqlı olaraq səfirlik aça bilərlərXarici siyasət
13:28