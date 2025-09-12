Добыча товарного газа в Азербайджане за 8 месяцев выросла почти на 3%
Энергетика
- 12 сентября, 2025
- 11:15
Добыча газа в Азербайджане в январе-августе 2025 года составила 33 млрд 584,2 млн кубометров, что на 1,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный комитет статистики, из указанного объема 25 млрд 831,4 млн кубометров пришлось на товарный газ (+2,8%).
Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за январь-август 2025 года составила 18 млн 391,3 тыс. тонн (снижение на 4,7%). Из этого объема на долю товарной нефти пришлось 18 млн 349,5 тыс. тонн (- 4,7%).
