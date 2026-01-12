Добыча нефти в Азербайджане в 2025 году отставала от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/с

Суточная добыча нефти в Азербайджане в 2025 году составила 62,4 тыс. тонн или 460 тыс. баррелей (б/с).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

"В 2025 году в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 75,9 тыс. тонн или 571 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 460 тыс. баррелей, конденсата - 13,5 тыс. тонн или 111 тыс. баррелей", - отмечается в сообщении ведомства.

На 2025 год квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 551 тыс. б/с. Таким образом Азербайджан отставал от квоты на 91 тыс. б/с.