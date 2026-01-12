Azərbaycan 2025-ci ildə "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb
Energetika
- 12 yanvar, 2026
- 14:38
2025-ci ildə Azərbaycanda neft hasilatı orta hesabla gündəlik 62,4 min ton və ya 460 min barel təşkil edib.
Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
"2025-ci ildə Azərbaycanda neft hasilatı orta hesabla gündəlik 75,9 min ton (571 min barel) olub. Xam neft hasilatı orta hesabla gündəlik 460 min barel, kondensat hasilatı 13,5 min ton (111 min barel) təşkil edib", - məlumatda bildirilib.
Azərbaycanın "OPEC+" sazişi çərçivəsində 2025-ci il üçün neft hasilatı kvotası gündəlik 551 min barel təşkil edir. Beləliklə, Azərbaycan 2025-ci ildə kvotadan gündəlik 91 min barel geri qalıb.
Son xəbərlər
14:49
Azərbaycan millisinin yeni üzvləri üçün maarifləndirici seminar keçirilibFərdi
14:46
Foto
KOBİA Zərdabda sahibkarların təkliflərini dinləyibBiznes
14:39
Ötən il 6 mindən çox iş üzrə aliment ödənilməyibDaxili siyasət
14:38
Azərbaycan çempionatında zədələnən olimpiya mükafatçısı tibbi müayinədən keçəcəkFərdi
14:38
Azərbaycan 2025-ci ildə "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıbEnergetika
14:37
İranlı narkotacirin Bakıdakı kuryerləri saxlanılıbHadisə
14:36
Azərbaycanda ötən il büdcədən 352 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıbMaliyyə
14:35
Keçən il Azərbaycanda nikah və boşanmaların sayı azalıbDaxili siyasət
14:33