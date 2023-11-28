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Добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана снизилась на 56%

Добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана снизилась на 56% Добыча нефти на крупных месторождениях в Казахстане снизилась на 56% в связи с ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.
Энергетика
28 ноября 2023 г. 14:46
Добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана снизилась на 56%

Добыча нефти на крупных месторождениях в Казахстане снизилась на 56% в связи с ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов.

"На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56%. Минэнерго Республики Казахстан не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях", - сказал он.

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Версия на английском языке Oil production at major fields in Kazakhstan down 56%

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