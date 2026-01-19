Добыча газа в Азербайджане увеличилась на 1% в 2025 году
Энергетика
- 19 января, 2026
- 14:40
В 2025 году в Азербайджане было добыто 50 млрд 915,8 млн кубометров природного газа.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из этого объема 38 млрд 881,7 млн кубометров приходится на товарный природный газ.
За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 1% в годовом сравнении, а добыча товарного газа - на 0,7%.
За прошлый год в Азербайджане было добыто 27 млн 679,6 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из этого объема 27 млн 616,1 тыс. тонн приходится на товарную сырую нефть.
За отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти снизились на 4,7% и 4,8% соответственно по сравнению с показателем 2024 года.
