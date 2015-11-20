​Делегация SOCAR посетила строящиеся в Турции нефтеперерабатывающие заводы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) во главе с вице-президентом по стратегическому развитию Тофиком Гахрамановым и вице-президентом по переработке Давудом Мамедовым в рамках работ по реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева посетила с рабочим визитом турецкие города Измир и Измит.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в рамках визита делегация ознакомилась с работами на строящемся в регионе турецкого города Измир нефтеперерабатывающем заводе Star, состоялся обмен мнениями.

Делегация SOCAR также ознакомилась с находящимися на стадии завершения реконструкционными работами на нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ İzmit в городе Измит. В ходе обеих встреч представители делегации были проинформированы о проектах, организовано посещение строительных площадок, обсуждены проблемы, с которыми обычно сталкиваются при реализации подобных сложных проектов, и пути их урегулирования.

На встречах принимал участие также директор НПЗ им. Г.Алиева Эльман Исмаилов.