​Делегация SOCAR посетила с визитом Иран

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Делегация во главе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым посетила с визитом Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в рамках визита состоялась встреча представителей делегации с президентом Национальной нефтяной компании (NIOC) Ирана Рокнеддином Джавади.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах, вызывающих взаимный интерес. Подчеркнуто, что после отмены санкций в отношении Ирана открываются широкие возможности для сотрудничества во многих сферах, в том числе, энергетики, что даст сильный толчок развитию двусторонних экономических отношений. Отмечено, что SOCAR заинтересован как в оншорных, так и оффшорных энергетических проектах в Иране, а также рассмотрены возможности их совместной реализации с местными и международными компаниями.

В ходе встречи говорилось о целесообразности разработки "дорожной карты" для будущего сотрудничества.

Иранская сторона проявила серьезный интерес к предложениям SOCAR. Подчеркнуто, что сотрудничество охватит такие сферы как нефтедобыча, торговля нефтью и нефтепродуктами, совместные научные разработки и т.д. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев пригласил президента NIOC Рокнеддина Джавади в Баку.