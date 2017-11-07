Дашгын Искендеров: Добыча 2-миллиардной тонны нефти - значимое событие

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ожидается добыча 2-миллиардной тонны нефти с начала регистрации добычи в 1871 году.

Как сообщает Report, об этом сказал на проходящем сегодня по этому случаю мероприятии генеральный директор производственного подразделения "Азнефть" Дашгын Искендеров: "Добыча 2-миллиардной тонны нефти - значимое историческое событие".

Он напомнил, что миллиардная тонна азербайджанской нефти была добыта в 1971 году: "За годы независимости в Азербайджане добыто 700 млн тонн нефти. Из них с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" 460 млн тонн добыто консорциумом, а оставшаяся часть (240 млн тонн) SOCAR. В этом большая заслуга коллектива "Азнефти".

Говоря о развитии человеческого капитала, Искендеров сказал, что в настоящее время в "Азнефти" работают около 70 молодых людей, прошедших обучение по зарубежной стипендиальной программе SOCAR.

Он также подчеркнул необходимость открытия новых месторождений и наращивания добычи.