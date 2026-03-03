Дан Йоргенсен: Между Азербайджаном и ЕС существует огромный потенциал для сотрудничества
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 17:38
Между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) существует огромный потенциал для сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии а Баку.
"Для меня было большой честью встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. У нас состоялась долгая, очень конструктивная и подробная дискуссия об отношениях между ЕС и Азербайджаном. Совершенно очевидно, что между Европейским союзом и Азербайджаном заложен огромный потенциал", - заявил комиссар.
Последние новости
18:34
Туризм на Ближнем Востоке может потерять до $56 млрд из-за войны Израиля и США против ИранаДругие страны
18:32
Фото
Азербайджан и ОТГ прорабатывают вопрос встречи руководителей органов по делам религииРелигия
18:25
"Росатом" сообщил о приостановке строительных работ на АЭС "Бушер" в ИранеВ регионе
18:19
Итконен: ЕК не получала новых сведений о состоянии нефтепровода "Дружба"Другие страны
18:17
Шахбазов: Интерконнекторы позволят связать Азербайджан с Ближним ВостокомЭнергетика
18:03
SOCAR углубляет энергетическое партнерство с БолгариейЭнергетика
17:59
Пярвиз Шахбазов: Инвестиции в ЮГК оправдывают себяЭнергетика
17:58
Генштаб ВС Ирана: Не наносили удары по территории и портам ОманаВ регионе
17:48