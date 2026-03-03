Дан Йоргенсен: Между Азербайджаном и ЕС существует огромный потенциал для сотрудничества

Между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) существует огромный потенциал для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии а Баку.

"Для меня было большой честью встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. У нас состоялась долгая, очень конструктивная и подробная дискуссия об отношениях между ЕС и Азербайджаном. Совершенно очевидно, что между Европейским союзом и Азербайджаном заложен огромный потенциал", - заявил комиссар.