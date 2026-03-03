Dan Yorgensen: "Azərbaycan və Aİ arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial mövcuddur"
Energetika
- 03 mart, 2026
- 18:03
Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial mövcuddur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Aİ-nin enerji məsələləri üzrə komissarı Dan Yorqensen Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji üzrə Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclasının yekunları üzrə mətbuat konfransında bildirib.
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşmək mənim üçün böyük şərəf idi. Aİ və Azərbaycan arasındakı münasibətlər barədə geniş, çox konstruktiv və ətraflı müzakirəmiz oldu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial mövcuddur", - komissar bəyan edib.
