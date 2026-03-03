Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Дан Йоргенсен: Азербайджанский газ чрезвычайно важен для Европы

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:42
    Дан Йоргенсен: Азербайджанский газ чрезвычайно важен для Европы

    Азербайджанский газ чрезвычайно важен для Европы.

    Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    Он напомнил, что в Европейском союзе приняли решение прекратить импорт российских энергоносителей.

    "В 2022 году мы импортировали из России 45% потребляемого в Европе газа. Мы были очень зависимы. Поэтому мы начали поэтапно избавляться от этой зависимости. На сегодняшний день мы импортируем, вероятно, около 10%. Но даже 10% - это все еще слишком много. Мы не хотим импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей. Поэтому мы решили ввести запрет на импорт российского газа, который теперь закреплен законодательно и вступает в силу, постепенно избавляя нас от последних остатков зависимости. В такой ситуации, в столь неспокойном мире, мы ценим наших друзей еще больше. И совершенно ясно, что газ, который мы можем получать из Азербайджана, чрезвычайно важен для нас. Мы очень довольны этим сотрудничеством", - подчеркнул Д. Йоргенсен.

    Азербайджан ЕС Дан Йоргенсен Консультативный совет Южного газового коридора Россия
    Лента новостей