Дан Йоргенсен: Азербайджанский газ чрезвычайно важен для Европы

Азербайджанский газ чрезвычайно важен для Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Он напомнил, что в Европейском союзе приняли решение прекратить импорт российских энергоносителей.

"В 2022 году мы импортировали из России 45% потребляемого в Европе газа. Мы были очень зависимы. Поэтому мы начали поэтапно избавляться от этой зависимости. На сегодняшний день мы импортируем, вероятно, около 10%. Но даже 10% - это все еще слишком много. Мы не хотим импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей. Поэтому мы решили ввести запрет на импорт российского газа, который теперь закреплен законодательно и вступает в силу, постепенно избавляя нас от последних остатков зависимости. В такой ситуации, в столь неспокойном мире, мы ценим наших друзей еще больше. И совершенно ясно, что газ, который мы можем получать из Азербайджана, чрезвычайно важен для нас. Мы очень довольны этим сотрудничеством", - подчеркнул Д. Йоргенсен.