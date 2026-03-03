İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Dan Yorgensen: "Azərbaycan qazı Avropa üçün son dərəcə vacibdir"

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 17:45
    Dan Yorgensen: Azərbaycan qazı Avropa üçün son dərəcə vacibdir

    Azərbaycan qazı Avropa üçün son dərəcə vacibdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarının yekunları üzrə keçirilən mətbuat konfransında Aİ-nin energetika məsələləri üzrə komissarı Dan Yorgensen bildirib.

    O xatırladıb ki, Avropa İttifaqında Rusiya enerji daşıyıcılarının idxalını dayandırmaq barədə qərar qəbul edilib: "2022-ci ildə biz Avropada istehlak olunan qazın 45 %-ni Rusiyadan idxal etmişik. Biz bu ölkədən çox asılı idik. Ona görə də bu asılılıqdan mərhələli şəkildə azad olmağa başladıq. Bu gün yəqin ki, təxminən 10 % idxal edirik. Lakin hətta 10 % də hələ çoxdur. Biz Rusiya enerji daşıyıcılarının bir molekulunu belə idxal etmək istəmirik. Buna görə də Rusiya qazının idxalına qadağa qoymaq qərarına gəldik ki, bu da artıq qanunvericiliklə təsbit olunub və qüvvəyə minərək bizi asılılığın son qalıqlarından tədricən xilas edir. Belə bir vəziyyətdə, bu cür narahat dünyada biz dostlarımızı daha çox qiymətləndiririk. Tamamilə aydındır ki, Azərbaycandan ala biləcəyimiz qaz bizim üçün son dərəcə vacibdir. Biz bu əməkdaşlıqdan çox razıyıq".

    Azərbaycan təbii qaz Avropa Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Дан Йоргенсен: Азербайджанский газ чрезвычайно важен для Европы
    Dan Jørgensen: Azerbaijani gas is extremely important for Europe

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti