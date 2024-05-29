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ConocoPhillips намерен купить Marathon Oil за 15 млрд долларов

ConocoPhillips намерен купить Marathon Oil за 15 млрд долларов Американские нефтедобывающие компании ConocoPhillips и Marathon Oil ведут переговоры о слиянии.
Энергетика
29 мая 2024 г. 13:00
ConocoPhillips намерен купить Marathon Oil за 15 млрд долларов

Американские нефтедобывающие компании ConocoPhillips и Marathon Oil ведут переговоры о слиянии.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры находятся на продвинутой стадии, Marathon Oil может быть оценена в 15 млрд долларов.

Отмечается, что ConocoPhillips, которая является крупнейшей независимой нефтедобывающей компанией в мире c рыночной капитализацией 139 млрд долларов, на протяжении нескольких недель пыталась добиться согласия от Marathon Oil. Того же добивался менее крупный конкурент Conoco - компания Devon Energy. Полгода назад Devon Energy уже успела провести предварительные переговоры с Marathon. Если покупка Marathon осуществится, она станет крупнейшей сделкой для Conoco с 2020 года, когда она купила компанию Concho Resources за 10 млрд долларов. Marathon владеет крупными месторождениями в США, в частности, в Северной Дакоте, Оклахоме, Техасе и Нью-Мексико, а также ей принадлежит газодобывающий бизнес в Экваториальной Гвинее.

Эксперты отмечают, что крупные компании стремятся приобрести лучшие из оставшихся активов в сланцевой индустрии и консолидировать этот довольно раздробленный сектор. В октябре прошлого года ExxonMobil и Chevron согласовали масштабные сделки на 60 млрд и 53 млрд долларов соответственно, запустив тем самым волну сделок в секторе.

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Версия на английском языке ConocoPhillips in advanced talks to buy Marathon Oil

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