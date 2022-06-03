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Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 1,6%

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 1,6% Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за май выросло на 25 единиц к апрелю, или на 1,6%, до 1 628.
Энергетика
3 июня 2022 г. 14:34
Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 1,6%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за май выросло на 25 единиц к апрелю, или на 1,6%, до 1 628.

Как передает Report, такие данные приводит американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 366, или на 29%.

В США показатель за месяц поднялся на 28, или на 4%, и составил 718. В Канаде число буровых упало до 93 установок, в Европе — до 79.

На Ближнем Востоке показатель вырос на 14, до 314, в Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на девять и составило 193, в Африке — уменьшилось на две единицы, до 76. В Латинской Америке показатель снизился до 155 установок.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada neft və qaz buruqlarının sayı 1,6% artıb
Версия на английском языке Global number of oil and gas drilling rigs up 1.6%

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