Четвертое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора пройдет завтра в Баку

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Подготовка к IV заседанию министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, запланированная на 15 февраля в Баку, завершена.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, уточнено число стран, которые примут участие во встрече.

По информации, на заседании будут присутствовать вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, вице-премьер Грузии и министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, заместитель министра экономического развития Италии Иван Скалфаротто, представители министерства окружающей среды и энергетики Греции Михаил Верроиополос, Людовикос Котсонопоулос, заместитель министра энергетики и промышленности Албании Энис Алико.

Кроме того, на мероприятие приглашены исполняющая обязанности спецпосланника и координатора Госдепартамента США по международной энергетике Сью Саарнио и торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон.

Туркменистан и Румыния впервые примут участие на заседании Консультативного совета. От Туркменистана будет присутствовать советник президента Яхшыгялди Какаев, от Румынии - заместитель министра энергетики Юлиан Роберт Тудораке.

В список участников вошли также делегации под руководством гендиректора TANAP Салтука Дюзйола, исполнительного директора TAP Луки Шиппати, регионального президента BP Гэри Джонса.

В то же время ожидается участие компаний Snam, Enagas, Axpo и Fluxys, представителей Азиатского банка развития, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Германского банка развития(KfW), Всемирного банка, Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, Европейского инвестиционного банка.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля прошлого года.