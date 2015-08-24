Черногория может присоединиться к TAP

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Вопрос присоединения Черногории к Трансадриатическому трубопроводу (TAP) будет обсужден в конце августа на встрече представителей Балканских стран в Вене (Австрия). Как сообщает Report, информацию об этом распространила ежедневная газета Dnevne Novine (Черногория).

По данным газеты, строительство данного трубопровода имеет значение не только для Черногории, но и для всех стран региона: "Черногория будет связана с ветвью TAP".

Отметим, что для проведения Адриатически-ионного морского газопровода посредством Боснии и Герцеговины и Черногории требовалось 700 млн. евро.

Напомним, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и "Statoil" составляет 20%, "Fluxys" - 19%, "Enagas" - 16%, а доля - "Axpo" 5%.