Чем обусловлено изменение цен на бензин Aİ-95 и Aİ-98 - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Цена на импортируемый в Азербайджан бензин марки Аİ-95 (Premium) и Aİ-98 (Super) выросла. Сейчас стоимость бензина Аİ-95 составляет 1,25 AZN, а Aİ-98 - 1,50 AZN.

Как сообщили Report источники в SOCAR, причиной является импорт бензина из-за рубежа.

Согласно полученной агентством информации, стоимость бензина Аİ-95 и Aİ-98 формируется в соответствии с ценовыми тенденциями на данную марку бензина на мировом рынке.

Именно поэтому рост цен не касается производимого в республике и используемого большинством водителей бензина марки Аİ-92, то есть стоимость Аİ-92 и дизельного топлива останется неизменной.

Помимо этого, бензином Аİ-95 и Aİ-98 пользуется ограниченное количество водителей. Это связано с тем, что потребность на Аİ-95 и Aİ-98 намного меньше, чем на марку Аİ-92.

К тому же, в связи с тем, что бензин этой марки импортируется, его стоимость не регулируется Тарифным советом. Новые цены скажутся исключительно на владельцах автомобилей класса "люкс".

Как уже отмечалось выше, цены на ввозимый в нашу страну и в определенной степени зависимый от внешних цен бензин марки Аİ-95 и Aİ-98 определяются рынком. В то же время, бензин этих марок подорожал как в странах региона, так и в других странах мира.

К примеру, в России оптовая цена на бензин марки Aİ-95 подорожала на 1,7%, а Aİ-92 – на 2,3%. А в Грузии в октябре-ноябре цена на дизельное топливо подорожала на 6-11 тетри, а бензин - 5-10 тетри.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане бензин марки Aİ-95premium стоит 0,74 доллара. Для сравнения в Украине эта марка топлива стоит на 0,31 доллара дороже и составляет 1,05 долларов. Марка Aİ-95 премиум в соседней Грузии стоит 0,86 долларов, другими словами, на 0,12 долларов дороже, чем в Азербайджане. В Турции этот вид бензина стоит 1,45 долларов, что выше 0,71 долларов по сравнению с Азербайджаном. В Армении марка Аİ-95 премиум продается за 0,85 долларов, что на 0,11 долларов выше, чем в Азербайджане.

Цена на бензин марки Aİ-98 супер в Азербайджане составляет 0,88 долларов, что ниже на один цент аналогичной цены в Грузии. В Турции эта марка бензина продается на 0,57 долларов дороже и составляет 1,45 долларов. В Армении по сравнению с Азербайджаном эта марка бензина дороже на один цент. В Украине бензин марки Aİ-98 супер продается на 0,29 центов больше, чем в Азербайджане и составляет 1,17 долларов.

Таким образом, данный процесс охватил и другие страны. Рост цен на бензин, в отличие от соседних России и Грузии, в Азербайджане не коснется других марок бензина, за исключением ввозимых в страну Aİ-95 и Aİ-98.