Цены на СПГ в Азии продолжили снижение на фоне обильных поставок

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии на этой неделе продолжили снижаться на фоне обильных поставок в Азию и Европу.

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии на этой неделе продолжили снижаться на фоне обильных поставок в Азию и Европу.

Как передает Report, по оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в декабре на этой неделе составила 28 долларов США за млн БТЕ. Это на 2 доллара, или 6,7%, ниже по сравнению с прошлой неделей.

"Цены в Европе продолжают снижаться на фоне активных поставок - контракты с более поздними сроками поставки по-прежнему стоят дороже. Поставок в Азию, судя по всему, пока достаточно, и снижение спот-цен похоже оказывает понижательное давление на котировки на других (азиатских) рынках", - отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

"Температуры воздуха определят, смогут ли спот-цены и спрос вырасти в декабре", - добавил он.

Азиатские покупатели СПГ хорошо пополнили газохранилища в преддверии зимы, однако неожиданные перебои в поставках или резкое похолодание могут подстегнуть спрос. Во вторник власти Японии призвали домохозяйства и бизнес экономить электроэнергию в декабре-марте, чтобы смягчить потенциальный энергетический кризис.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 6-месячного максимума, при этом сохраняющаяся политика нулевой терпимости к COVID может ослабить спрос еще сильнее. Впрочем, сообщения и комментарии о потенциальном ослаблении карантинных ограничений в КНР немного улучшили настроения на рынке.

Стоимость СПГ с поставкой в декабре на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу 3 ноября составляла 24,145 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights, что на 11,50 доллара дешевле декабрьских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

Импорт СПГ в Европу в октябре вырос до примерно 14 млрд кубометров, что почти на 50% превышает уровни годичной давности, отметила Нненна Амоби, аналитик Refinitiv.

"Это говорит о продолжающихся поставках СПГ в регион, несмотря на мягкую погоду и высокую заполненность хранилищ", - добавила эксперт.

"Мы ожидаем сохранения ситуации, которая наблюдалась в последние несколько недель. При этом все внимание приковано к метеопрогнозам и ожидаемому возобновлению эксплуатации терминала Freeport. Это основные факторы, которые могут сильно повлиять на цены", - подчеркнула она.

Оператор газотранспортной системы Италии на этой неделе сообщил, что хранилища газа в стране заполнены более чем на 95%. Кроме того, уровень заполненности газохранилищ в Германии по состоянию на 2 ноября приближался к 100%.

Газохранилища могут быть быстро опустошены, если наступят сильные морозы, предупреждает глава Федерального сетевого агентства Германии. Между тем в Международном энергетическом агентстве (IEA) заявили, что Европа должна начать действовать сейчас, чтобы предотвратить нехватку природного газа в следующем году.

Цены фрахта СПГ в Атлантическом и Тихоокеанском бассейнах почти не изменились, однако "они остаются вблизи исторических максимумов", отмечает Генри Беннетт из Spark Commodities. По оценкам Spark Commodities, в Тихоокеанском бассейне стоимость фрахта составляет 430 тыс. 750 долларов в день, а в Атлантическом бассейне - 477 тыс. долларов в день.