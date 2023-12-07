Цены на нефть выросли после падения накануне до минимумов с июля

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения накануне до минимумов с июля.

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения накануне до минимумов с июля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,69 долларов за баррель.

Это на 0,39 доллара (0,52%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,38 доллара (0,55%), до 69,76 доллара за баррель.

Цены как Brent, так и WTI снизились по итогам пятой сессии подряд, опустившись до минимумов с конца июня.

Давление на рынок оказали еженедельные данные министерства энергетики США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на 3,5 доллара за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла 4 доллара.