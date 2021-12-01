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Цены на нефть восстанавливаются после резких снижений накануне

Цены на нефть восстанавливаются после резких снижений накануне Мировые цены на нефть первым утром зимы коррекционно растут после резких снижений торговым днем ранее, инвесторы также имеют в виду завтрашнее заседание ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
1 декабря 2021 г. 09:55
Цены на нефть восстанавливаются после резких снижений накануне

Мировые цены на нефть первым утром зимы коррекционно растут после резких снижений торговым днем ранее, инвесторы также имеют в виду завтрашнее заседание ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.03 (по бакинскому времени) февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,74%, до 71,12 доллара США за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличилась на 2,6%, до 67,89 доллара США за баррель.

Цены на нефть восстанавливаются в среду утром после того, как днем ранее цена нефти марки Brent упала ниже 68 долларов США за баррель, а марки WTI — ниже 65 долларов США, впервые с 23 августа. В итоге котировки потеряли ещё несколько процентов, при этом за весь ноябрь эти цены отметились максимальным с недосягаемого марта 2020 года (когда они обвалились более чем наполовину) падением: Brent подешевел на 17%, а WTI — на 20%.

Тем временем, одним из главных ближайших событий для нефтяных инвесторов остается заседание ОПЕК+ в четверг. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, в центре внимания, скорее всего, будет обсуждение возможных изменений в условия соглашения об ограничении добычи нефти. Пока предполагается, что лимит этой добычи будет повышаться на 400 тысяч баррелей в день каждый последующий месяц.

"Пока что Россия и Саудовская Аравия сигнализировали, что нет необходимости корректировать объемы добычи, поскольку они по-прежнему не обеспокоены распространением штамма COVID-19 "омикрон", — добавили эксперты.

Некоторое влияние на картину рынка может оказать и макростатистика. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 26 ноября на незначительные 0,75 миллиона баррелей, при том что аналитики ожидали снижения показателя на 1,67 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.

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Версия на английском языке Oil prices recovering from previous sharp decline

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