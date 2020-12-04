Цены на нефть ускорили рост на итогах заседания ОПЕК+

Цена на Brent приближается к 50 долларам США за баррель

Цены на нефть в пятницу утром демонстрируют уверенный рост на итогах прошедшего 3 декабря заседания стран соглашения о сокращении добычи этого сырья ОПЕК+, цена на Brent приближается к 50 долларам США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,95% — до 49,66 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до 46,41 доллара США за баррель.

В пятницу оптимизм на рынке нефти обусловлен итогами прошедшего в четверг заседания ОПЕК+. Альянс преодолел разногласия и решил ежемесячно увеличивать добычу нефти с 2021 года. В январе планируется рост на 500 тысяч баррелей в сутки, из которых на Россию придется 125 тысяч. Далее ежемесячно альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи, но не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от условий рынка.

В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход на сокращение в 5,8 миллиона.

"Рынок рад, что ОПЕК+ приняла решение действовать осторожно и небольшими шагами. Это звучит разумно, учитывая неопределенность впереди. Неизменным фактом является то, что по мере роста цен на нефть желание ограничивать предложение ослабевает", — сказал агентству Bloomberg аналитик IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum).