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Цены на нефть растут на ослаблении опасений за спрос

Цены на нефть растут на ослаблении опасений за спрос Участники торгов следят за ситуацией с коронавирусом в мире и переговорами по иранской ядерной сделке
Энергетика
21 июня 2021 г. 09:25
Цены на нефть растут на ослаблении опасений за спрос

Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник утром на фоне снижения опасений инвесторов относительно спроса сырья в период пандемии, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.54 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46%, до 73,85 доллара США за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,56%, до 71,69 доллара США, июльских — на 0,38%, до 71,91 доллара США.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в мире. Темпы вакцинации увеличиваются во многих странах мира, в то время как заболеваемость снижается. На этом фоне снимаются некоторые карантинные ограничения, что положительно сказывается на уровне спроса на нефть.

Участники торгов также следят за переговорами по иранской ядерной сделке, в воскресенье завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ранее инвесторы опасались скорого возвращения иранской нефти, поскольку дополнительное предложение могло нарушить баланс на рынке. Однако аналитики отмечают, что на данный момент спрос на сырье увеличивается, в то время как предложение остается практически неизменным.

"Рынок быстро осознает то, что с таким быстрым восстановлением спроса в северном полушарии летом потребуется дополнительное предложение. Продолжающаяся осторожность ОПЕК и небольшие шансы того, что иранская нефть скоро придет на рынок, предложение будет оставаться низким в течение следующих нескольких месяцев", — сказал агентству Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).

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