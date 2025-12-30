Цены на нефть незначительно снизились на статистике из США
Энергетика
- 30 декабря, 2025
- 09:27
Цены на нефть слабо снизились после публикации статистики Минэнерго США о ее запасах в стране, которые вопреки ожиданиям выросли за неделю, а также в общем русле удешевления сырьевых товаров вслед за драгметаллами, которые корректируются после ценовых рекордов.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до $61,47 за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до $58,06.
Инвесторы оценивают опубликованную ранее во вторник статистику управления энергетической информации Минэнерго США. За неделю по 19 декабря запасы нефти увеличились на 0,4 млн баррелей, или на 0,1% - до 424,8 млн баррелей.
Последние новости
10:57
В Баку состоится праздничный салютВнутренняя политика
10:57
Фото
Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13Инфраструктура
10:55
Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
10:54
Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в ТурцииИнфраструктура
10:48
Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспортаЭнергетика
10:46
Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан АзербайджанаВ регионе
10:43
Агентство ИКТ выбирает аудитораФинансы
10:40
"SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%Энергетика
10:35