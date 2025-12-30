Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Цены на нефть незначительно снизились на статистике из США

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 09:27
    Цены на нефть незначительно снизились на статистике из США

    Цены на нефть слабо снизились после публикации статистики Минэнерго США о ее запасах в стране, которые вопреки ожиданиям выросли за неделю, а также в общем русле удешевления сырьевых товаров вслед за драгметаллами, которые корректируются после ценовых рекордов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,03% относительно предыдущего закрытия, до $61,47 за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до $58,06.

    Инвесторы оценивают опубликованную ранее во вторник статистику управления энергетической информации Минэнерго США. За неделю по 19 декабря запасы нефти увеличились на 0,4 млн баррелей, или на 0,1% - до 424,8 млн баррелей.

