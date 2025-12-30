Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,4 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 0,4 млн баррелей и по состоянию на 19 декабря 2025 года составили 424,8 млн баррелей.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве энергетики США.

В ведомстве уточнили, что текущий объем запасов на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет для данного времени года. Также отмечается, что очередная еженедельная оценка запасов 26 декабря не проводилась в связи с празднованием Рождества.

По данным на 04:40 по бакинскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE подешевели на 0,37% - до $61,26 за баррель. В то же время стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI выросла на 2,03% - до $57,89 за баррель.