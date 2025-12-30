Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,4 млн баррелей
Энергетика
- 30 декабря, 2025
- 07:57
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 0,4 млн баррелей и по состоянию на 19 декабря 2025 года составили 424,8 млн баррелей.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве энергетики США.
В ведомстве уточнили, что текущий объем запасов на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет для данного времени года. Также отмечается, что очередная еженедельная оценка запасов 26 декабря не проводилась в связи с празднованием Рождества.
По данным на 04:40 по бакинскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE подешевели на 0,37% - до $61,26 за баррель. В то же время стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI выросла на 2,03% - до $57,89 за баррель.
Последние новости
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2025)Финансы
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2025)Финансы
08:56
Саудовская коалиция нанесла удары по порту Аль-Мукалла в Йемене - ОБНОВЛЕНОДругие страны
08:51
Жители сгоревшего в Гонконге комплекса призывают власти восстановить их домаДругие страны
08:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:05
Советник Хаменеи: Любая агрессия против Ирана получит немедленный и жесткий ответВ регионе
07:57
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,4 млн баррелейЭнергетика
06:46
CNN: Удар по объекту в Венесуэле был осуществлен ЦРУ с помощью дронаДругие страны
06:18