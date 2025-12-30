Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,4 млн баррелей

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 07:57
    Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,4 млн баррелей

    Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 0,4 млн баррелей и по состоянию на 19 декабря 2025 года составили 424,8 млн баррелей.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве энергетики США.

    В ведомстве уточнили, что текущий объем запасов на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет для данного времени года. Также отмечается, что очередная еженедельная оценка запасов 26 декабря не проводилась в связи с празднованием Рождества.

    По данным на 04:40 по бакинскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE подешевели на 0,37% - до $61,26 за баррель. В то же время стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI выросла на 2,03% - до $57,89 за баррель.

    США запасы нефти Минэнерго
    ABŞ-nin neft ehtiyatları bir həftə ərzində 0,4 milyon barel artıb
    US oil inventories rise 0.4M barrels in week

    Последние новости

    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2025)

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2025)

    Финансы
    08:56

    Саудовская коалиция нанесла удары по порту Аль-Мукалла в Йемене - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:51

    Жители сгоревшего в Гонконге комплекса призывают власти восстановить их дома

    Другие страны
    08:21

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:05

    Советник Хаменеи: Любая агрессия против Ирана получит немедленный и жесткий ответ

    В регионе
    07:57

    Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,4 млн баррелей

    Энергетика
    06:46

    CNN: Удар по объекту в Венесуэле был осуществлен ЦРУ с помощью дрона

    Другие страны
    06:18

    В Турции произошло массовое отравление среди школьников

    В регионе
    Лента новостей